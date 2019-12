Leerlingen Esborg verrassen mantelzorgers

NOORDENVELD – Het was de afgelopen twee weken even flink aanpoten voor de leerlingen van Praktijkschool De Esborg in Roden. Er moesten meer dan 150 ontbijtjes verzorgd worden die op een door mantelzorgers doorgegeven adres werden aangeboden. Welzijn in Noordenveld en het Contactpunt Mantelzorg droegen zorg voor de organisatie.

Het is al enige jaren dat de praktijkschool meedoet met deze mantelzorgactiviteit. Niet alleen worden de ontbijtjes door de leerlingen gemaakt, ook de bezorging bij de mantelzorgers aan huis hoort hierbij. Vrijwilligers en medewerkers van WiN gingen met de leerlingen twee donderdagen op pad om de ontbijtjes thuis te bezorgen. Wethouder Jeroen Westendorp (foto) hielp de eerste bezorgdag mee. Wethouder Kirsten Ypema was de tweede bezorgdag druk met het smeren van de broodjes. WiN medewerkster Jannie Houwing keek terug op een geslaagde activiteit. ‘De ontbijtjes werden erg enthousiast ontvangen, er zijn altijd positieve reacties en de medewerking van De Esborg stellen we elk jaar in deze november ‘Maand van de mantelzorg’ erg op prijs.’