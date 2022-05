Leerlingen Eskampen en spectrum presenteren ‘Carnaval der dieren’ in kerk Peize

Uniek samenwerkingsproject Mariahoeve, Prins Claus Conservatorium en Minerva

PEIZE – Al jaren zet Ton le Coultre van de Stichting Mariahoeve uit Peize zich in om jonge kinderen in aanraking te laten komen met klassieke muziek. Ieder jaar organiseert Le Coultre, oud-conservatoriumdocente en algemene muzikale vorming docent in Peize, een speciaal project voor kinderen in combinatie met klassieke muziek. Dit keer is er op haar initiatief een wel iets heel bijzonders tot stand gekomen. Leerlingen van de Eskampen en ’t Spectrum presenteren dinsdag en woensdag in de kerk van Peize ‘Carnaval des Animaux’, een muziekstuk van de Franse componist C. Saint Saens. Het prestigieuze initiatief kwam tot stand door een unieke samenwerking tussen het Prins Claus Conservatorium en kunstacademie Minerva.

In haar schitterende tuin vertelt Ton le Coultre met grote passie over het bijzondere project dat vandaag en morgen gepresenteerd gaat worden in de fraai verbouwde kerk in Peize. Al langer liep Le Coulte rond met het idee om iets te doen met Carnaval des Animaux, muziek van C. Saint Saens. ‘In het stuk zijn verschillende dieren te horen; onder andere een olifant, een schildpad, een kangoeroe. Klassieke muziek is beeldend en verhalend. Dat maakt het ook zo toegankelijk voor kinderen. En de Pastorale symfonie bijvoorbeeld, dat gaat over de natuur, je hoort de wind en het onweer. Daar wilde ik iets mee doen. De meeste kinderen krijgen klassieke muziek niet van huis uit mee. Maar kinderen zijn net trechters: je gooit er iets in en ergens valt het wel.’

De oud-conservatoriumdocente nam contact op het Prins Claus Conservatorium in Groningen en dropte haar idee. Dat werd onmiddellijk positief opgepakt. Twee studenten zijn ermee aan de slag gegaan en hebben het project op zich genomen. In drie muzieklessen is verteld over de muziek van het Carnaval der dieren. Hoe leuk zou het zijn dat er ook iets beeldends aan te pas zou komen, bedacht Le Coultre. Om de dieren in het stuk ook daadwerkelijk gestalte te geven? Ze nam contact op met kunstacademie Minerva in de stad. Ook daar kreeg ze gehoor. Studenten van de kunstacademie togen naar Peize om daar op de beide basisscholen aan de slag te gaan met de beesten. Ook hebben leerlingen gedichten gemaakt naar aanleiding van het muziekstuk. ‘Dit alles komt tezamen in de uitvoeringen in de kerk. Ik ben heel benieuwd. De regie ligt in handen van de studenten. Ik heb al wel heel enthousiaste reacties ontvangen. De kinderen vinden het superleuk maar ook het conservatorium en Minerva, voor wie de samenwerking de eerste keer was, zijn enthousiast. Ze hebben al aangegeven om in de toekomst nog een keer open te staan voor een gezamenlijk project.’

De eindpresentaties zijn op dinsdag 24 (10:30 uur) en woensdag 25 mei (10:30 en 12:30 uur) voor de leerlingen. Dinsdagavond 24 mei 19.00 uur is de presentatie voor ouders en (als er plaats is) andere belangstellenden. Opgeven kan nog (bij voldoende plek) via mariahoeveconcerten@gmail.com.