Leerlingen Het Valkhof nemen musical op bij De Zwerfsteen

RODERESCH – Bij groepsaccommodatie De Zwerfsteen werd afgelopen week de musical van de groepen 8 van Het Valkhof opgenomen. Kinderen in politiepakken, anderen in boerenkloffie en weer anderen met maskers op: het was kortom een dolle boel in Roderesch, alwaar de hele dag gefilmd werd. Met professioneel materiaal ging men aan de slag. Dit, samen met de tomeloze inzet van de aanstaande middelbare scholieren, maakte het tot een geslaagde dag. Alle ouders krijgen uiteindelijke de film opgestuurd, waardoor men thuis nog even kan genieten van de musical. De coronacrisis maakt dat het afscheid van de basisschool anders is dan gedacht. Maar met dit mooie idee, vertrekken de leerlingen in ieder geval niet met stille trom. Een leuk initiatief!