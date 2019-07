Leerlingen Het Valkhof verrassen met fraaie eindmusical

RODEN – Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: de eindmusical. Wie heeft hem vroeger niet meegemaakt? De maandenlange voorbereidingen, het aftellen naar de daadwerkelijke musical en dan de spanning voorafgaand aan de grote show. Eindmusicals zijn prachtige tradities waarbij de leerlingen in de spotlight komen te staan. Dat bleek afgelopen eens te meer, toen leerlingen van groep 8 van OBS Het Valkhof hun eindmusical ten tonele brachten. Onder de naam ‘Gewoon Super’ verrasten de leerlingen hun ouders en bekenden. De musical, waarin supermarktman Manus de hoofdrol vertolkte, werd uitstekend ontvangen door de aanwezigen. Een vrolijke eindmusical! En nu? Op naar het volgende hoofdstuk in de jonge levens van de leerlingen. De middelbare school komt eraan!