Leerlingen in gesprek met gedetineerden

VEENHUIZEN – Het programma ‘Hoe zit het nou werkelijk?’ is van start gegaan.

Hoe gaat het leven in de gevangenis? Wat is de impact van een gevangenisstraf op het leven van een gedetineerde en zijn familie en vrienden? In het programma ‘Hoe zit het nou werkelijk? brengen leerlingen een bezoek aan gevangenis Esserheem, onderdeel van Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen, waar ze in gesprek gaan met twee gedetineerden. Het programma is een initiatief van het Nationaal Gevangenismuseum en de PI Esserheem in Veenhuizen.

Dit programma is geschikt voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs en alle mbo- en hbo-opleidingen op juridisch, sociaal en maatschappelijk gebied. Het doel is vooral om jongeren bewust te maken van de gevolgen van gedrag en detentie. “Ik ben er trots op dat wij, in samenwerking met het Gevangenismuseum, dit educatieve programma hebben opgezet”, vertelt Marie-Anne de Groot, directeur van de gevangenissen in Veenhuizen. “Met hulp van onze eigen gedetineerden, de ervaringsdeskundigen bij uitstek, vertellen we de scholieren hoe het is om in een gevangenis te verblijven. Wat komt hier allemaal bij kijken? We staan ook stil bij de consequenties van een gevangenisstraf, zoals een strafblad, het moeilijk vinden van een baan na detentie en de enorme impact op relaties met kinderen, partners en familieleden. De gedetineerden delen hun persoonlijke verhaal en vertellen welke foute keuzes zij in hun leven gemaakt hebben en de ingrijpende gevolgen hiervan. Hiermee hopen we jongeren te behoeden voor een toekomst in de criminaliteit.”

Meedoen met het programma?

Scholen die mee willen doen aan het programma, kunnen zich hiervoor aanmelden. Er zijn beperkte mogelijkheden om met schoolgroepen de gevangenis te bezoeken. Aanmelden kan uitsluitend door een motivatiefilmpje (van max. 3 min.) in te zenden met een begeleidend schrijven van de docent. In het filmpje laten de leerlingen op creatieve wijze zien waarom juist zij deel zouden moeten nemen aan het programma. Het Gevangenismuseum maakt een selectie uit de beste inzendingen. Inzenden kan tot 6 december. Voor meer informatie over de inhoud van het programma en deelname, zie www.gevangenismuseum.nl.

Leerlingen van rsg de Borgen uit Roden mochten op 8 november proefdraaien. Leerling Luciano over het bezoek: “Ik vond het leuk en spannend om naar de gevangenis Esserheem te gaan, je moest door een poortje om je spullen te controleren. Daarna gingen we met twee gevangenen praten. Ze vertelden waardoor ze in de gevangenis kwamen, dat was wel interessant om naar te luisteren. Daarna hebben we nog een oude gevangenis bekeken en dat vond ik ook interessant om te zien.”