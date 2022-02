Leerlingen Kidsclub skiën en genieten op de alpen van Roden

RODEN – Ook de Kids-skiclub is weer van start! Het heeft even geduurd, maar eindelijk kunnen de leerlingen van de Kidsclub van Skischool Snow&Co de heuvels van Roden weer bedwingen. En óf daar animo voor is. Iedere middag vanaf een uurtje of drie draaien de skibanen op volle bezetting. Voor de allerjongsten is op woensdag- en vrijdagmiddag de Pinguïnclub. Kinderen raken vertrouwd met ski’s, skischoenen en de skibaan en krijgen op speelse wijze les. Bij de skiclub wordt er ingedeeld op niveau, deelnemers skiën dus met kinderen van hun eigen niveau. Ze leren onder begeleiding van opgeleide ski-instructeurs skiën op techniek zodat ze optimaal kunnen genieten van de vakantie in de sneeuw. Na het blok van acht lessen krijgen alle kids een heus skidiploma. Wie het ook leuk lijkt om eens te skiën, gewoon even bellen. Ook in de voorjaarsvakantie wordt er gelest!