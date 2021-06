Leerlingen Lindenborg krijgen les in ‘het mooiste klaslokaal van Nederland’

MIDWOLDE – Drie weken lang gaf godsdienstdocent André van der Veen van de Lindenborg in Leek les in de kerk van Midwolde. Tussen het grafmonument van Anna van Ewsum, het orgel uit 1630 en de herenbank uit 1660 vertelde Van der Veen zijn leerlingen uit de onderbouw van HAVO, VWO en gymnasium over de geschiedenis van de kerk en de relatie met de heren van Nienoord. Afgelopen donderdag was de laatste keer.

‘Ik mocht drie weken lang lesgeven in het mooiste klaslokaal van Nederland,’ jubelt Van der Veen. ‘Het was een feestje om hier les te mogen geven. Zo heeft de coronapandemie ook nog wat positieve kanten.’ Tijdens zijn lessen stond de geschiedenis van de kerk centraal. Van der Veen legde onder andere uit waarom de kerk op deze plek staat, wat de relatie met de heren van Nienoord was en wat de achtergrond is van het grafmonument van Anna van Ewsum. Ook kwam de herkomst van het begrip ‘rijke stinkerds’ naar voren.

Tussendoor was overigens ook ruimte voor sociale contacten. Tijdens de godsdienst les wandelde Van der Veen samen met zijn leerlingen naar de borg Nienoord en weer terug naar de kerk. Tijdens de wandeling werd volop gekletst. ‘Van de week huurde een groepje leerlingen een bootje bij het Leekstermeer na afloop van de les,’ vertelt Van der Veen. ‘Dat vind ik ook mooi.’

De docent hoopt dat leerlingen zich de godsdienstlessen in Midwolde later zullen herinneren en er met plezier aan terugdenken dat zij les hebben gehad op deze bijzondere plek. ‘In mijn lessen wil ik de verbinding leggen met de omgeving. Ik vind het belangrijk dat de kinderen weten uit welk gebied zij komen. Nienoord is mooier dan veel mensen denken en er is veel voor te zeggen om dit als school te gebruiken.’