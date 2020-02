Leerlingen Lindenborg ontvangen DELF-diploma

LEEK – Veertien leerlingen van vestiging Lindenborg van rsg de Borgen in Leek hebben vorige week hun DELF-diploma in ontvangst mogen nemen. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Lindenborg, school voor gymnasium, atheneum en havo, in Leek.



Het gaat om veertien leerlingen uit de huidige klas 3 en 4 die afgelopen juni examen voor DELF-niveau A1 of A2 hebben gedaan. Het DELF (Diplôme d’études en langue française) is een officieel diploma van het Franse Ministerie van Onderwijs, dat onbeperkt geldig is en internationaal erkend. Het DELF bestaat uit vier niveaus, die overeenkomen met de eerste vier niveaus van het Europees Referentiekader van de Raad van Europa: A1, A2, B1 en B2. De leerlingen hebben het DELF-junior-programma gevolgd; dit is een programma speciaal voor middelbare scholieren. De thema’s die worden behandeld en de examens zijn afgestemd op de interesses van de leerlingen.