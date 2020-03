Leerlingen Nijeborg Leek thuis: quarantaine

LEEK – Tientallen derde klas TL leerlingen van de Nijeborg in Leek zitten de komende 14 dagen thuis. De derde klassers namen afgelopen week deel aan een skireisje in de Oostenrijkse alpen.Ze verbleven in Aschau, een dorpje vlakbij Kitzbühel en Kirchberg. Vrijdagochtend kwamen ze weer aan in Leek. De leerlingen zelf zijn niet besmet met het coronavirus, een lerares van een Duitse groep leerlingen, die in hetzelfde hotel verbleef als de leerlingen van de Nijeborg, is positief op Corona getest. De ouders van de leerlingen zijn per mail op de hoogte gebracht.

De school heeft advies gevraagd aan de GGD. Een citaat uit de mail: “Uit voorzorg wordt aan alle deelnemers van deze ski-reis gevraagd om de komende 14 dagen thuis te blijven, sociale contacten te minimaliseren en daarbij vooral rekening te houden met kwetsbare groepen in onze samenleving. Als school nemen wij dit advies uiteraard over.”

De groep TL3 leerlingen was vrijdagochtend om 6.45 uur terug op school en er is geen contact geweest met andere leerlingen. De Nijeborg, blijft net als de andere rsg de Borgen-afdelingen in Leek gewoon open. “We volgen ook hierbij nauwlettend de instructies van de GGD. De GGD heeft ons verzekerd dat de school niet gesloten hoeft te worden.”