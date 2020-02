Leerlingen organiseren onvergetelijke bingo voor ouderen

‘Willen bewijzen dat niets onmogelijk is’

NORG – Een bijzonder tafereel in het Molenduinbad te Norg. Tientallen ouderen kwamen af op een speciaal georganiseerde bingo. Vijf leerlingen van het Dr. Nassau College in Norg wilden aantonen dat het organiseren van een bingo in het zwembad allesbehalve onmogelijk was. En dat lukte. Met verve.

Vrijdagochtend, kwart voor negen. Het is druk in het Molenduinbad, alwaar gekleurde ballen klaarliggen in het bad. Vrolijke ouderen klimmen het water in, terwijl Bianca, Fleur, Ruben, Matthijs en Romy hierop toezien. Het vijftal zit in de tweede klas van het voortgezet onderwijs en bedachten een manier om ouderen in beweging te krijgen, door middel van een leuk spel. ‘Out of the box’ denken. Zo kwamen de scholieren met verschillende varianten op het welbekende bingospel. ‘Ouderen trekken graag baantjes in het zwembad’, aldus de kinderen. ‘Dus waarom niet een spel spelen in het zwembad?’

Het klonk als een onmogelijke opdracht. Een onvergetelijke bingo organiseren voor tachtig ouderen. En toch lukt het. Twee uur lang drijven er negentig ballonnen met getallen erop in het zwembad. De ouderen vormen paren en gaan in duo aan de slag. De één met een bingokaart aan de kant van het bad, de ander in het bad. Wie als eerste alle ballonnen van hun bingokaart uit het water heeft gehaald, die wint.

Het levert een ontzettend vrolijke ochtend op. De enthousiaste ouderen gaan onvermoeid aan de slag en halen de ene na de andere ballon uit het water. Ondertussen kijken de leerlingen van het Nassau College geamuseerd toe.

Deze vrolijke activiteit past perfect in de visie van de school. Jaarlijks worden leerlingen aangemoedigd zich in te zetten om hun steentje bij te dragen aan de maatschappij. n dit kader wordt er gestreefd naar een constructieve samenwerking met uiteenlopende instanties binnen Norg en omgeving. De bedrijven binnen Norg waren dan ook erg enthousiast over deze onmogelijke opdracht en hebben diverse prijzen gesponsord.

Om deze opdracht voor de leerlingen extra uitdagend te maken, is er een wedstrijdelement toegevoegd. Alle leerlingen van klas 2 hebben een onmogelijke opdracht gekregen en strijden op woensdag 12 februari tegen elkaar. Andere onmogelijke opdrachten waren: schrijf een nummer en kom daarmee op de radio, verbreek een wereldrecord of maak een promotiefilmpje voor de school met minimaal drie BN’ers erin. Leerlingen worden uiteindelijk beoordeeld op doorzettingsvermogen en creativiteit. Oftewel: hoe zijn ze omgegaan met tegenslagen en lukt het om “out of the box” te denken? Een leuke en tevens leerzame opdracht, waarbij ze bewust worden van hun eigen kracht en dat van anderen. Want niets is zo onmogelijk als dat het lijkt, zo bleek ook afgelopen vrijdag!