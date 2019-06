Leerlingen Poolster schitteren in première Scheepstra Kabinet

RODEN – Dat er altijd iets te doen is bij het Scheepstra Kabinet is inmiddels wel bekend. Afgelopen week vond er echter iets heel bijzonders plaats. Er ging een zeven minuten durende film in première over het hedendaags leesonderwijs. Bijzonder hieraan is dat de acteurs van dienst leerlingen van OBS de Poolster zijn. En de acteurs woonden vorige week de première van die film bij.

Alie Folkterts heette de jonge filmsterren van harte welkom in het Scheepstra Kabinet. Dankzij juf Paula Blaauw gingen leerlingen van groep 3 aan de slag met het hedendaags leesonderwijs. De nieuwe film laat zien hoe de kinderen leren lezen. Daarbij heeft de leesplank van vroeger plaats gemaakt voor oefeningen op een digibord.

Toen de film eenmaal was in gestart – nadat juf Paula op de knop had gedrukt – begon de zeven minuten durende documentaire. ‘Hé, dat is Lukas. En ik zie mezelf!’, klonk het vanuit de ouderwetse schoolbanken. Voor de kinderen was het een bijzondere ervaring om zichzelf op het scherm terug te zien.

Na de documentaire – gemaakt door Kees Zwart en Wobbe Gorter – kregen alle acteurs een medaille. Ook juf Paula werd natuurlijk niet vergeten. Alie noemde haar een ‘ambassadeur van het Scheepstra Kabinet’. ‘Wie had zeven jaar geleden kunnen denken dat we hier zouden staan?’, vroeg Alie zich hardop af. ‘Studenten van de Hanzehogeschool weten ons te vinden en Scheepstra reist zelfs af naar Portugal. We weten haast niet wat er allemaal gebeurt!’