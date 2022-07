Leerlingen Roderborg steken muzieknummers in nieuw jasje

RODEN – Leerlingen van RSG de Borgen, locatie Roderborg, gingen de afgelopen weken met senioren uit heel Nederland in gesprek over muziek. Ze spraken over favoriete artiesten, zelf muziek maken en de verschillen tussen de hits van vroeger en nu. Dit alles in het kader van een Maatschappelijk Diensttijd-project.

In het eerste deel van het project werden de interviews verwerkt tot een tijdschrift wat via een lifestream aan de senioren werd gepresenteerd.

Voor het tweede deel van het project maakten de leerlingen zes videoclips, waarbij ze de nummers waarover ze met de senioren spraken, in een nieuw jasje staken. Afgelopen donderdag werden de videoclips feestelijk gepresenteerd in theater de Winsinghof. Naast de clips zijn de verhalen van de senioren gebundeld in een tijdschrift, deze zijn te bekijken via: https://issuu.com/humintsolutions/docs/tijdloze_muziek_mdt_cultuur_kunst