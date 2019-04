Leerlingen sieren voormalig Discotheek Pruim Zevenhuizen﻿

Verpaupering staat er gekleurd op





ZEVENHUIZEN – Waar jarenlang menig stapper ’s morgens met barstende ‘pien ien de kop’ wakker van werd, hebben veel Zeumhuusters al tijden pijn in het hoofd van het huidige verpauperde pand wat eens ‘het uitgangscentrum van het noorden was’. Voormalig Discotheek Pruim Zevenhuizen, inmiddels al jarenlang een doorn in het oog van de inwoners van het Groningse dorp, is deze week verfraaid met een prachtig canvas. Leerlingen van cbs De Delta en obs Het Veenpluis droegen hier zorg voor.



Tweehonderd leerlingen van basisscholen cbs De Delta en obs Het Veenpluis staken zelf de handen uit de mouwen en maakten evenveel tekeningen. Zomer, herfst, winter, voorjaar, natuur en dieren, al deze onderwerpen werden aan het papier toevertrouwd. De tekeningen werden naar de drukker gestuurd en deze zorgde er voor dat alle tekeningen op een 25 meter lang en anderhalf meter hoog canvasdoek werden afgedrukt. Maandag onthulden twaalf leden van beide leerlingenraden het kleurrijke doek wat aan het hekwerk voor het verpauperde pand staat. Even daarvoor vertelde oud- Zevenhuister Jan Willem Slotema in het kort de geschiedenis van voormalig Discotheek Pruim. Ook refereerde hij aan het feit dat de raad van Leek op 15 november 2017 uitbreiding met een excessenregeling in de welstandsnota heeft vastgesteld. Dat wil zeggen dat als een pand dat in zijn huidige staat niet meer bewoonbaar of begaanbaar is en de veiligheid voor gebruikers of directe omgeving hier in het geding is, er na een eerste waarschuwing niets veranderd, er een dwangsom kan worden opgelegd aan de eigenaar van het verpauperde pand.

Daarna namen de directeuren van beide scholen, Gerda Lublink van cbs De Delta en Maria Luimstra van obs Het Veenpluis, het woord. Twee afgevaardigden van de belangrijkste aanwezigen, de leden van de leerlingenraad, vertelden op hun wijze hoe ze aankeken tegen één van de drie rotte kiezen in hun dorp Zevenhuizen. De onthulling vond op een ludieke wijze plaats. Het door de leerlingen gemaakte kunstwerk werd onthuld, doordat de twaalf leerlingen tientallen dorpsvlaggen verwijderden.

Daarna reageerde wethouder Geertje Dijkstra- Jacobi op de onthulling en de verpaupering die al jaren de inwoners van ‘Het Leukste Dorp van Groningen’ een doorn in het oog is.





Geschiedenis van de discotheek



Jan en Mienie Pruim konden na de aankoop van het café aan het Hoofddiep in 1962 nog niet beseffen dat de aankoop jaren later een familie imperium zou worden wat zijn weerga niet kende. Toen in 1964 Jan Pruim en niet te vergeten zijn vrouw Mienie, waarvan Jan vaak heeft gezegd: ‘Zunder heur had ‘k het niet red!’, een grote feesttent huurden en deze tijdens de feestweek van Zevenhuizen achter het café op een weiland lieten plaatsen begon de kassa extra te rinkelen. Hierdoor kon niet hij meeliften met de feestweek van het dorp, toen nog Licht-, Winkel- en feestweek genoemd, maar ging het juist andersom. Vanaf toen, betekende de feestweek vooral voor de jeugd, ‘het feest bij Pruim’. Duizenden en nog eens duizenden weten nu nog te vertellen over alle artiesten die daar de revue zijn gepasseerd. Beginnend in 1964 met The Jumping Jewels met Johnny Lion, 1965 onder andere aanstormend talent André van Duin, Rita Corita en zo ging het jaar op jaar door met steeds voor die tijd bekende bands. De Boertjes van Buuten, De Specials, Gert en Hermien en ook de Heikrekels en de zangeres zonder naam.

Nadat vanaf 1977 de zonen Louwe en Geert meer en meer werden betrokken bij het organiseren van het feest bij Pruim, werd het geheel naar een hoger niveau getild. Landelijk doorbrekende- en al bekende bands werden naar de feesttent gehaald, waarvan sommigen zelfs jaren achter elkaar de trekkers werden. Cuby en de Blizzards, Luv, Golden Earring, Dizzy Man’s Band trad elf jaar achter elkaar op, Long Tall Ernie & The Shakers, Mouth & McNeal, George Baker Selection, Lee Towers, Herman Brood & His Wild Romance, Normaal.

Logisch dat vanuit het hele land fans de weg naar Pruim wisten te vinden. Toen in 1979 onder aanvoering van beide broers Louwe en Geert over werd gegaan tot het bouwen van een dancing achter het café, was na de opening in 1980 het dorp bijna te klein om alle auto’s te plaatsen. Met de uitbreiding van een heuse disco werd Disco Pruim & Zonen een compleet uitgaanscentrum. Ondanks dit bleven de broers doorgaan met aanpassingen en verbouwingen om nog meer publiek naar het dorp Zevenhuizen te krijgen. Altijd gratis entree was een formule waar geen andere disco in de wijde omtrek kon tippen. Bekende bands, zangers en zangeressen bleven komen, waaronder ook Andre Hazes, Tatjana, Nico Haak en Frank Boeyen. Teveel om alle bekende artiesten op te noemen. In 1990 begint zoon Klaas Pruim een eigen disco in Roden en Louwe en Geert nemen de zaak over van Jan en Mienie. 1990 wordt echter de laatste feestweek van Geert Pruim. Een noodlottig ongeluk kost hem het leven. Hij verongelukte op De Haspel.

Ondanks het grote gemis en verdriet gaat Louwe verder, nu vooral met zijn broer René. In 1997 is zelfs de volgende verbouwing een feit. Uitgegroeid tot een multifunctioneel amusementscentrum. Over twee etages zijn nu acht zalen verdeeld en een mega parkeerterrein, waar 850 auto’s kunnen worden geplaatst.

Ondanks alle aanpassingen en ruimte voor auto’s komen er steeds meer klachten uit de omgeving betreffende geluidsoverlast. Vooral na sluitingstijd ondervindt de omgeving veel problemen van schreeuwende en vernielende jongeren. Ook de af- en aanrijdende taxi’s veroorzaken problemen. En wat vooral voor de eigenaars van Pruim een tegenvaller is, is het afnemen van het bezoekersaantal. Het blijkt moeilijk om topartiesten te krijgen, vooral omdat het geld wat daarvoor moet worden neergeteld de pan uitrijst en daardoor de uitgaven en de inkomsten de verkeerde kant opslaan.

In 2007 ziet Louwe zich dan ook genoodzaakt om zijn mega uitgaanscentrum te verkopen. Nieuwe eigenaars hebben grootse plannen, maar de band die Louwe had met het verenigingsleven in het dorp Zevenhuizen werd snel verbroken en vanaf 2010 was het gebeurd met wat eerder bijna het bekendste uitgaanscentrum van Nederland was.

Vanaf die tijd slaat de verloedering toe en ziet het geheel eruit als een bijna gesloopt pand. Geen gezicht voor omwonenden, inwoners van het dorp en de spiksplinternieuwe gemeente Westerkwartier. Verpaupering alom. Hekken staan voor de bouwval en het parkeerterrein is overwoekerd door onkruid. Ramen zijn kapot, boeiplanken hangen her en der afgebladerd en half vergaan.