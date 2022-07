Leerlingen Speel & Leer halen 2000 euro op voor dierenpark en ouderen opvang Veenhuizen

VEENHUIZEN – De christelijke basisschool Kindcentrum Speel & Leer hield onlangs een sportieve sponsorloop voor een tweetal goede doelen in het dorp. Er werd maar liefst een dikke 2000 euro bijeengelopen door de jeugd.

Afgelopen week mochten een drietal kinderen het eindbedrag overhandigen aan vrijwilligers van het dierenparkje Vefauna in het dorp en aan de initiatiefnemers van de ouderenopvang in het dorp genaamd Bij de Buren. Directeur van Speel & Leer Aukje Oldekamp liet blijken verheugd te zijn om elke organisatie in het dorp een bedrag van € 1189 te kunnen overhandigen. ‘Vefauna is een mooi hertenpark waar onze kinderen de dieren in het echt kunnen aanraken en dat geeft een hele mooie beleving. Bij de Buren is een ouderenproject waarbij leerlingen van onze school de ouderen ontmoeten. Onze leerlingen leren daarvan. Het is goed dat ouderen en kinderen elkaar regelmatig treffen.’

Grietje Vording van Bij de Buren was overdonderd door het grote bedrag dat door de kinderen bijeen was gebracht. ‘Toen ik het bedrag zag kreeg ik gewoon kuippenvel. Zo veel hadden wij nooit bedacht. We zijn erg blij en hopen er mooie activiteiten van te kunnen organiseren. Als dank hebben wij vanuit Bij de Buren een grote letter T met tegeltjeswijsheden aangeboden. Voor ons staat de letter T ook voor Toen, Tegenwoordig en Toekomst. Met de bestaande contacten tussen de school en Bij de Buren zijn we erg tevreden.’

Wie meer wil weten over Bij de Buren en de dagopvang voor ouderen kan elke woensdag terecht in de voormalige basisschool De Veenster aan de Kerklaan tussen 10.00 en 16.00 uur. Ondersteuning is er vanuit Welzijn in Noordenveld, voor informatie bel het Servicebureau van WiN 050 317 65 00.