Leerlingen strijden tijdens beroepenwedstrijd op de Nijeborg

LEEK – Op de Nijeborg wordt er op los getimmerd en gemetseld. Wesley van Kernebeek, Stan de Vries en Kjell Slenema doen namelijk mee aan een heuse beroepenwedstrijd. ‘Ze volgen bij ons de opleiding Bouwen Wonen en Interieur (BWI)’, vertelt docent Bert Evenhuis. De strijd wordt aangegaan tussen verschillende vmbo-scholen in de regio. ‘Normaal gesproken vinden de wedstrijden plaats in Hoogezand, maar door corona gebeurt dat nu op de scholen zelf. Maar dat maakt de spanning er zeker niet minder om’, zegt Evenhuis die blij is met aandacht voor praktijkonderwijs op het vmbo. Logisch ook, er is een dringend te kort aan vaklieden, mensen met oog voor techniek en gouden handjes. Op de Nijeborg worden leerlingen onder begeleiding van techniekdocenten opgeleid om de fijne kneepjes van het vak te leren.