Leerlingen ’t Spectrum schenken mooi bedrag aan Zwembad Peize

PEIZE – Vlaggetjes versierden het Zomerbad in Peize, terwijl er op een bord te lezen stond: “Spectrum bedankt!”. Afgelopen week overhandigden vele enthousiaste leerlingen een cheque ter waarde van 1173.40 euro aan het Zwembad. Jeanette Radstaak, badjuf in het Zomerbad, was zeer blij met het bedrag. ‘Jullie worden hier ontzettend voor bedankt!’. Het geld werd door de leerlingen ingezameld tijdens een sponsorloop. Na de overhandiging van de cheque, namen de leerlingen uiteraard een verfrissende duik in het zwembad.