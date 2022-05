Leerlingen Valkhof maken toets over Oekraïne en halen ruim 1000 euro op

RODEN – Hoe kunnen we Oekraïense vluchtelingen een beetje helpen, dát was de vraag die Valkhof-leerling Mink Walda bezighield. De landelijke inzamelingsactie voor giro 555 bracht hem op een idee. Tijdens de vergadering van leerlingenraad besprak hij zijn plannen: een toets maken voor het goede doel. Dat plan werd uitgewerkt én gerealiseerd. De toets over het land Oekraïne bestond uit tien vragen en het doel was een tien halen, vertelt meester Freerk Groefsema. Voor iedere tien moesten de kinderen bij vaders, moeders, buren en opa’s en oma’s een euro weten binnen te halen. De actie leverde liefst 1020 euro op. Voor dat geld hebben de leerlingen allerlei spellen en sportattributen gekocht voor de Oekraïense kinderen die op de Tandem zitten. Afgelopen dinsdag bezorgden de leerlingen de spullen zelf bij de Tandem.

Het regende tienen op het Valkhof. Tienen die ook nog eens flink wat geld opleverden. Alle leerlingen uit de groepen vijf tot en met acht maakten een toets over Oekraïne. Aan een goede voorbereiding ontbrak het niet: voor die tijd kregen ze een nieuwbegrip tekst over het land. En om zoveel mogelijk tienen binnen te halen, waren de vragen niet al te moeilijk, bekent Freerk. ‘De actie heeft uiteindelijk 1020 euro opgeleverd. Echt fantastisch. Aanvankelijk was het plan om het geld op giro 555 te storten, maar toen we hoorden dat hier Oekraïense kinderen naar school gingen, zijn we geswitcht.’ Via OPO Noordenveld wisten we waar behoefte aan was. Schoolspullen zitten in het budget, maar gezelschapspellen en sportattributen niet. Van Nettie Feenstra (coördinator Passend Onderwijs Noordenveld, red.) ontvingen we een lijst met dingen waar behoefte aan was. Die spullen hebben we besteld. Dinsdag na de meivakantie hebben leerlingen uit groep 8 de spelletjes zelf afgeleverd op de Tandem. Mink hield een toespraak die ook vertaald is in het Engels en Oekraïens. Daarna hebben ze samen spelletjes gespeeld. Dat was erg leuk om te zien. Je spreekt elkaars taal niet, maar samen een spel spelen lukt prima. En voor onze leerlingen was het extra leuk: konden ze eindelijk hun Engels in de praktijk brengen!’