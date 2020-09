Leerlingen van Basisschool De Rank zoeken “verborgen schat”

RODEN – Basisschool De Rank uit Roden doet mee met de jaarlijkse inzamelactie voor kleine apparaten van Wecycle. Het thema dit jaar is “schatgraven”. Overal in huis slingeren afgedankte kleine apparaten rond die heel goed kunnen worden gerecycled tot nieuwe grondstoffen. Deze berg apparaten is eigenlijk een verborgen schat en aan de kinderen de opdracht om die thuis op te zoeken en op school in te leveren. In ruil voor hun inzet is er een mooie beloning voor de school, een Wecycle-Recycle Certificaat en een donatie aan Stichting Jarige Job.

De school ontvangt lesmateriaal in de vorm van een E-waste schatkaart die de kinderen op weg helpt. De inzamelactie is onderdeel van een landelijke campagne, waar ruim 190 basisscholen verspreid over heel Nederland aan deelnemen. De actie is georganiseerd door Wecycle, verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen. (Opde foto: Jolande Verbree, directeur De Rank)