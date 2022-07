Leerlingen van Het Valkhof voeren spannende musical op

RODEN – Een pleintje in Parijs, waar chique dames komen lunchen en oudjes zich verzamelen om te jeu-de-boulen. Dit pleintje is het toneel van een spannend avontuur over Mitch die met zijn ouders op vakantie is. Hij wil aan een game-wedstrijd meedoen, maar zijn ouders willen dat hij belangstelling toont voor zijn omgeving.

Tel daar ook nog de Tour de France bij op, een gevaarlijke reddingsactie en een podiumplaats naast de winnaar van de Tour en je hebt de juiste ingrediënten voor een superspannend avontuur. Dit meeslepende verhaal werd afgelopen week als musical opgevoerd door leerlingen van OBDS het Valkhof in Roden. Voor deze musical met dans, zang en toneel werd maandenlang geoefend. Het 250 koppen tellende publiek had een zeer geslaagde avond. De kinderen vierden na afloop nog een zeer welverdiend feestje in de Dokter.