Lees over FC Groningen in de Krant!

REGIO – Vanaf komende week staat er in de Krant wekelijks een verhaal over FC Groningen. Aangezien er in het gebied van de Krant vele supporters van de Trots van het Noorden wonen, wil de Krant hen op deze manier op de hoogte houden van de laatste nieuwtjes van hun club en een hoop achtergronden bieden. Lees in deze verhalen bijvoorbeeld over de stand van zaken binnen FC Groningen, de ontwikkeling van de jeugdopleiding en nieuws omtrent de eerste selectie. Ook Arjen Robben zal ongetwijfeld aan bod komen. Ervaar op deze manier de clubliefde voor FC Groningen in de Krant!

Ook in andere titels Media-Totaal Noord

Naast de wekelijkse verhalen over FC Groningen in de Krant, zijn deze artikelen ook te lezen in de andere twee titels van uitgever Media-Totaal Noord: De Streekkrant en de Krant van Tynaarlo.