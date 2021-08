Leesclub moderne literatuur in Roden zoekt nieuwe leden

RODEN – Wie boeken wil lezen die bijblijven en daarover inspirerende gesprekken voeren en nieuwe mensen ontmoeten, zit helemaal op z’n plek bij de Leesclub Roden. Een door Senia opgerichte leesclub literatuur in Roden heeft plaatsen vrij voor geïnteresseerde lezers. De leesclub Roden N2 komt op maandagmiddag bij elkaar, roulerend bij de deelnemers thuis. Gelezen worden literatuur, biografieën, geschiedenis en filosofie. De eerste bijeenkomst is op 4 oktober. Dan wordt Zwarte Schuur van Oek de Jong besproken. Op 8 november volgt Hannah Arendtvan Ann Herberlein. Voor meer informatie kun je terecht bij de contactpersoon van de groep, Lidy Pool via e-mail lidypool@gmail.com of telefoon 06 132 40475. Alle leesclubs maken gebruik van de door deskundigen samengestelde boekenlijsten van de landelijke organisatie Senia. Zie www.senia.nl voor meer informatie.