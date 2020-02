Lekker ballen op het FIFA-toernooi bij GOMOS

NORG – Het was een rustige week voor de Ongenode Gast. Terwijl half Noordenveld en Westerkwartier zich op de piste (of in de après-ski bar) lijkt te begeven, doet de andere helft het rustig aan. De kinderen hadden bovendien een weekje respijt. Zij hoefden niet naar school en hadden zo dus tijd voor andere activiteiten. Maar wat stond er op het programma? Bij VV GOMOS kwamen ze de kinderen tegemoet. Daar stond afgelopen woensdag een FIFA-toernooi op het programma. De Ongenode Gast nam een kijkje.

De Norger voetbalvereniging mag dan weliswaar met het idee voor een FIFA-toernooi zijn gekomen, de organisatie lag in handen van WePlay Esports. Wesley is helemaal uit Amsterdam (!) komen rijden, om vanmiddag 36 jeugdleden een leuke middag te bezorgen. Op de tafels in de kantine staan Playstations en grote tv-schermen. In de kantine lopen jonge jongens (voornamelijk jongens) heen en weer. Enkelen gekleed in voetbalshirt, hoofdzakelijk van Barcelona en voorzien van de naam en het rugnummer van Frenkie de Jong.

De zogenaamde ‘Esports’ zijn een begrip in Nederland en winnen aan populariteit. Zoveel zelfs, dat écht goede Esporters tegenwoordig hun brood verdienen met het spelen van online voetbalwedstrijdjes. Bijzonder is dat ook voetballers van weleer zijn opgenomen in FIFA 20, waardoor de kans bestaat dat de sterren van nu (denk aan Ziyech en Bergwijn) samen kunnen spelen met de helden van vroeger (Cruijff, Gullit).

Onder toeziend oog van clubwatcher Jasper en Annemarie (van de activiteitencommissie) is het een gezellige boel. ‘Wij hoeven eigenlijk niet zoveel te doen’, zegt Annemarie. Hoe anders is dat voor barman Adel, die veel snoep, chips en frisdrank verkoopt. Ondertussen worden er op de schermen heuse krakers gespeeld. Uitslagen als 6-0 en 8-0 zijn niet vreemd, maar ook de 3-3 (tussen Wouter Assman en Vince van der Kerk) is de moeite van het bekijken waard. De 36 deelnemers zijn onderverdeeld in zes poules en strijden tegen elkaar voor een plaats in de kruisfinales. Slechts de helft van de spelers gaat door, waardoor de poulefase direct ontzettend spannend is.

Sem van Maaren verslaat Bjorn Hummel met 5-1 en ook Koen Pastoor weet er vijf te maken in zijn wedstrijd tegen Maud Visser. Zes punten zijn doorgaans afdoende om de volgende ronde te bereiken, al heeft dat nogal wat voeten in de aarde. Tot de laatste minuut blijft het op meerdere schermen namelijk reuzespannend. Voor de statistieken: in de poulefase werd er maar liefst 273 keer gescoord. Aan doelpunten geen gebrek dus.

Uiteindelijk bleven vier spelers over. Rens en Ruben Dijkstra vochten een heuse broederstrijd uit tijdens één van die finales. De wedstrijd (die dus ook om de familie-eer ging) werd uiteindelijk gewonnen door Ruben. De andere halve finale ging tussen Wouter Assman en Remon Darmeveil. Laatstgenoemde wist zich van een finaleplaats te verzekeren.

Waar Rens Dijkstra de strijd om de derde plaats won, ging de finale vervolgens tussen Remon en Ruben. Remon speelde met Frankrijk en Ruben met Juventus (Piemonte Calcio, voor de kenners). Dat kan dus blijkbaar tegenwoordig. Remon Darmeveil mocht zich na een 3-1 overwinning kronen tot ‘beste digitale jeugdspeler van GOMOS’.

Na een zeer geslaagde middag kon de Activiteitencommissie van GOMOS tevreden terugkijken. De kans dat er volgend jaar een FIFA 21-toernooi wordt georganiseerd is dan ook erg groot. Wesley wacht een lange terugreis naar Amsterdam. Wie weet mag hij volgend jaar weer dezelfde route afleggen.

Wat: FIFA-toernooi VV GOMOS

Wanneer: woensdag 19 februari

Hoe laat: 15:30 uur