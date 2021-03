Lekker beachvolleyballen in de openlucht dankzij Sociaal Werk De Schans

LEEK – Op het beachveld bij de Rodenburghal in Leek konden jongeren terecht voor een potje beachvolleybal en daar werd volop gebruik van gemaakt. Een mooi begin van een prachtig programma vol met activiteiten.Sociaal werk De Schans biedt jongeren in het Westerkwartier de komende tijd nog meer activiteiten aan dan dat zij normaal doen in de vorm van een online menukaart. Het aanbod bestaat uit een combinatie van digitale en fysieke activiteiten. De komende maanden wordt regelmatig bekend gemaakt wat er de volgende weken ‘op het menu’ staat. Op deze manier kunnen de activiteiten altijd aangepast worden op de maatregelen die dan gelden. Hiermee biedt de gemeente de jongeren mogelijkheden tot ontspanning, ontmoeting en bewegen. Afgelopen vrijdag was de eerste activiteit van deze ‘menukaart’, beachvolley dus!