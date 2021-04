Lekker dansen met Dance Devotion

RODERESCH – Jong geleerd is oud gedaan. Daarom organiseerde Welzijn in Noordenveld vrijdag 9 april een dansworkshop voor kinderen uit groep 2, 3 en 4 van de basisschool. Onder leiding van een docent van Dance Devotion uit Roden konden zij kennis maken met stoere dansstijlen. Een beetje spannend vonden de kindjes het wel, die stoere docent in zijn zwarte kleding en een petje op zijn hoofd, maar al snel werd er heerlijk bewogen op muziek. Tien meisjes en één jongen zetten op het terrein van de Zwerfsteen in Roderesch hun beste beentje voor om hun danskunsten te tonen.