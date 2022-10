Lekker longboarden in de buitenlucht met meester Marten

RODEN – Honderd procent een succes, de longboardlessen van meester Marten. Drie dinsdagen achter elkaar organiseert Welzijn in Noordenveld een cursus longboarden voor jeugd uit de groepen 5 tot en met 8. En die waren binnen no time vol. De eerste longboard clinic werd in Peize gegeven, vorige week was Roden aan de beurt en vandaag staat Marten Vogt van Welzijn in Noordenveld in Norg voor een groep. Tijdens de eerste les was er veel aandacht voor de basisbeginselen als houding en balans. Afgelopen dinsdag slingerden de deelnemers op de parkeerplaats tegenover VV Roden tussen pionnetjes door én hielden ze een wedstrijd om het hardst. Daarna was het tijd voor een rondje Noorderkroon en door de wijk Hullenveld. ‘Longboarden valt erg in de smaak. Alle groepen zitten met 12 deelnemers helemaal vol. Zelfs een vader stapte erop. Dat ging hartstikke goed. Longboarden is een heerlijk sport om in de buitenlucht te beoefenen. Weg met die tablet en er lekker op uit in de buitenlucht, veel gezonder’, aldus de sportcoach die ook nog even kort stilstond bij de Regenboogweek. ‘Iedereen is hier welkom en kan zichzelf zijn. Gelukkig wordt dat heel normaal gevonden door kinderen.’