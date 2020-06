De Roder Avond4daagse gaat dóór!

RODEN – U leest het goed. De Avond4daagse Roden en Norg gaan door. En wel op een alternatieve manier: de home-edition. Via een app van de wandelbond kun je je inschrijven voor de Avond4daagse die je vervolgens vanaf nu tot en met 31 augustus kunt lopen. Wie hem heeft uitgelopen kan alsnog de felbegeerde officiële Avond4daagsemedaille aan de collectie toevoegen, zegt voorzitter van de Roder Avond4daagse Arno Kakkenberg.

Met als vertrekpunt je eigen huis kun je vier dagen lang verschillende routes lopen. “Op deze manier kunnen we toch iets aanbieden”, vertelt Arno die een klein beetje met een dubbel gevoel zit. “Je stuurt mensen op pad en vraagt ze aan de richtlijnen te houden. Dat is een uitdaging. Een leuk rondje lopen versus niet in grote groepen samen komen, dát. Toch willen we het niemand onthouden. We liften mee op de voorziening die de wandelbond ons biedt.” Inschrijven kan via de app eRoutes. Tussen de eerste en de vierde dag mogen maximaal twee weken zitten. Het moet natuurlijk wel een uitdaging blijven. En je hoeft niet alleen ’s avonds of doordeweeks te lopen. Ook overdag of in het weekend kun je aan de wandel. “De wandelbond houdt bij wie de tocht volbracht heeft en communiceren dat aan ons als organisatie. Wij zorgen ervoor dat de medaille samen met het Avond4daagse polsbandje in ieders bezit komt”, vertelt de voorzitter die de gelegenheid pakt om ook de datum voor de Avond4daagse van volgend jaar alvast bekend te maken. “We hopen iedereen volgend jaar in een live-meating van 1 tot en met 4 juni aan de start te zien. Voor nu: lekker meelopen en genieten maar doe het wel verantwoord en loop niet in grote groepen.”

Deelname kost 5 euro per persoon. Daarvoor krijg je vier verschillende routes via de eRoutes app. Je kunt daarbij kiezen uit 2,5 – 5 – 10 km.