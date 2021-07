RODERWOLDE – Watersport met een molen op de achtergrond. Pittoresker en Hollander kan het bijna niet. Zo’n 25 jongeren stapten afgelopen donderdag op een SUPboard in het haventje van Roderwolde. Een betere dag had Welzijn in Noordenveld niet kunnen kiezen voor de clinic. Het zonnetje straalde en met een beetje wind was het heerlijk om de middag door te brengen op het water. In het begin was het nog even wennen, maar al snel peddelden de jongeren vlot de haven uit. Genieten!