Lekker rondneuzen op de vlomarkt

NORG – Op de Brinkhofweide in Norg worden in de zomer traditiegetrouw meerdere vlomarkten en braderieën georganiseerd. Ook afgelopen zondag was het weer goed toeven in het Brinkdorp. Vakantiegangers en lokale inwoners konden weer uitgebreid rondneuzen tussen het aanbod. Een mix van nieuw en oud met hier en daar een veborgen pareltje maakt een rondje altijd weer de moeite waard. Velen sloten af in de zon op het terras, alhoewel het wel zo heet was, dat ook velen verkoeling zochten in of bij het zwembad.