Lekker skiën bij Snow & Co voor het goede doel? Inschrijven kan nog!

RODEN – Op zaterdag 6 april draait de indoorskibaan in Roden van 12:00 tot 24:00 toujours door. Reden? Een skimarathon om geld in te zamelen voor Roparun, de organisatie die ervoor zorgt dat het geld direct terecht komt bij het goede doel, in dit geval kankerpatiënten. Het idee voor de marathon ontstond toen Karin van der Wal uit Roden tijdens een skilesje in gesprek raakte met Pieter Waning van de skischool van Snow &Co. Van der Wal werkt op afdeling 1c van oncologie, de behandelafdeling voor kankerpatiënten van het Martini Ziekenhuis. Ze schreef zich met een team in voor de estafetteloop die tijdens het Pinksterweekend van Rotterdam naar Parijs loopt. Om het goede doel extra te ondersteunen bedacht Van der Wal de skimarathon.

Ondernemer Pieter Waning was onmiddellijk enthousiast. Hij vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Een plicht zelfs, om ook iets te doen voor je medemens, zegt hij. “We starten op zaterdag 6 april om 12 uur en gaan door tot ’s avonds 24:00 uur. Bedrijven, verenigingen of vriendengroepen kunnen ski-uren kopen. De opbrengst daarvan gaat naar Roparun.” Karin van der Wal kent de stichting Roparun als geen ander. Al eerder ontving haar afdeling twee donaties van de organisatie om middelen te kunnen kopen. Nog niet eerder deed ze zelf mee aan de marathon. “Het mooie van Roparun is dat je direct resultaat ziet. De organisatie besteedt het geld aan het goede doel, kinderkanker bijvoorbeeld. Ze ondersteunen met middelen en materialen, maar verzorgen ook voor vakanties voor zieke kinderen en hun ouders. Je weet dat het geld goed besteed wordt.”

Waning verwacht dat alle uren volledig vol geboekt worden. Behalve dat we er een fantastisch doel mee steunen, gaan we er ook een supergezellige dag van maken. Iedereen is van harte welkom om mee te doen en wie alleen wil aanmoedigen; ook prima!” Ook mee skiën op 6 april voor Roparun? Schrijf je dan in en stuur een mailtje naar skischool@snow-co.nl.