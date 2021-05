Lekker textiel knopen en verven in de Treftuin in Roden

RODEN – Meiden uit groep drie tot en met acht konden vorige week lekker aan de slag met stof, draad en verf in de Treftuin bij de Scheepstraschool in Roden. Jolande van Luijk van Fibreations gaf hier een workshop tie-dye, een techniek waarbij de stof in verschillende houdingen wordt geknoopt en daarna in verf wordt gedoopt. Gekleed in een spatschort wrongen en knoopten de jonge meiden witte t-shirts in allerlei bochten om ze daarna een verfbadje te geven. Het resultaat was een hip nieuw kledingstuk. Op woensdag 26 mei vindt de workshop nogmaals plaats in de Treftuin, dan voor jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar. Meer informatie vindt u elders in De Krant.