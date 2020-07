Lekker trainen in de buitenlucht

RODEN – Zwoegen en zweten achter het pand van Jan Buiter. Niet dat Jan daar de zakken potgrond en tuinaarde eigenhandig naar toe sleept, dat zeker niet. Het grasveld schuin achter de Bakboerderij is sinds een tijdje hét domein van fanatieke sporters van het Fitnesscentrum in Roden. Het Fitnesscentrum organiseert er bootcamps, Zumbalessen en je kunt er sporten op fitnesstoestellen, vertelt Bert de Groot die tot 1 juli niet open mocht met zijn sportschool. “We hebben zóveel mazzel dat we dit kunnen doen. Veel van onze leden wilde graag weer trainen. Dat is gelukt dankzij Jan en Hennie Buiter. We hebben alle medewerking gekregen. Second best. Natuurlijk zijn de mogelijkheden minder dan die we binnen hebben, maar het is een uitstekende oplossing. Per week hebben we gemiddeld 500 reserveringen. Echt ongelofelijk. Op 700 vierkante meter hebben we drie zones ingericht. Oefenplaatsen voor Zumba, streetdance en andere lessen op muziek, een zone voor bootcamps en een fitnesstent met toestellen. Wat dat betreft hebben we geluk: de tijd van het jaar maakt het mogelijk.” Woensdag heeft De Groot de deuren van zijn Fitnesscentrum weer geopend. Maar dat betekent niet dat de populaire lessen in de buitenlucht stoppen. “Zeker niet”, zegt De Groot. “Sterker nog: ze staan permanent op ons programma. Zelfs spinning doen we zowel binnen als buiten. Woensdag gaan we zo goed als normaal weer open. Dat geldt voor vrijwel alle activiteiten en het rooster. Alleen met het zwembad en de bootcamps in de sportschool wachten we nog even. Zo hebben we binnen minder belasting. We zijn er klaar voor en hebben er zin in. Binnen én buiten!”