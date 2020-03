REGIO – Nu is het nog zonnig maar koud, daar gaat vanaf zondag verandering in komen, volgens sommige metingen. Dan zou het zelfs 19 graden kunnen worden en maandag mogelijk nog een graadje warmer. Wel blijft het hard waaien en daardoor kan het kouder aanvoelen. Maar in de zon en uit de wind is het uitstekend te doen. Onze fotograaf potretteerde deze lammetjes, hét symbool voor de lente! (Bron: WeerPlaza)