Lente in Tolbert met de geboorte van zes zwaantjes

TOLBERT – De lente is officieel begonnen in Tolbert. Op 1 maart hebben de zwanen bij Jaap en Anneke Lise maar liefst zes jongen gekregen. Het eerste ei werd gelegd op 20 januari.

‘De zwanen broeden zo’n 35-37 dagen, het mannetje en het vrouwtje wisselen elkaar steeds af’, vertelt meneer Lise. ‘De zwanen zijn van ons zelf, we hebben ze al vijftien jaar in de vijver. De jongen verkopen wij vaak door aan een verkoper uit België, alleen is dit sinds vorig jaar niet door gegaan vanwege de vogelpest, hierdoor was er een vervoersverbod’. Niet alleen de familie Lise is erg gecharmeerd van de zwanen. ‘Er komen altijd veel mensen naar kijken, dan worden er ook altijd veel foto’s gemaakt. Ik heb wel eens gegrapt om een euro per foto te vragen. De reactie die ik daarop kreeg van een mevrouw was dat ze dan wel 100 euro kwijt was. Deze mensen maken dan vaak ook even praatje, heel gezellig. We hebben nog een boel plezier in het leven, en de geboorte van de mooie zwaantjes draagt daar weer aan bij.