Leudi Stoepman nieuwe trainer/coach HFC’15

HOOGKERK – Voetbalclub HFC’15 uit Hoogkerk heeft Leudi Stoepman voor het seizoen 2021-2022 vastgelegd als trainer/coach van het eerste zaterdagteam, dat uitkomt in de derde klasse. Stoepman komt over van GVAV, waar hij de afgelopen seizoenen jeugdtrainer was. Bij HFC’15 gaat hij samenwerken met Ade Muhamad, die dit seizoen ook al trainer/coach was van het team.

Stoepman ziet de overstap naar HFC’15 als een goede stap in zijn trainerscarrière: ‘Voor mijn ontwikkeling als trainer wil ik graag ervaring opdoen met senioren. Ik denk dat er nog veel rek zit in het jonge team, zeker nu een aantal ervaren spelers de selectie zal komen versterken.’

Ade Muhamad kijkt uit naar de samenwerking met Stoepman: ‘We hebben eerder samengewerkt bij GVAV en hebben dezelfde voetbalvisie. Ik weet dat we elkaar goed aan kunnen vullen en hoop dat we samen met het team de komende jaren een mooie ontwikkeling door kunnen maken. We willen het publiek weer vermaken.’

Het bestuur van HFC’15 is blij met de komst van Stoepman en rekent op een langjarige samenwerking. De voetbalclub hoopt dat het seizoen in september van start kan gaan zoals gepland.