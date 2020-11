‘Leuk om deel te nemen en helemaal dat we nu ook een prijs winnen’

RODEN – In de Krant van 20 oktober verscheen de puzzel van de Etalage Expositie. In het kader van 75 jaar bevrijding waren kunstwerken te zien in de etalage van Roner ondernemers, aangesloten bij het Winkelhart. Massaal werd de puzzel gemaakt en uiteindelijk opgestuurd naar de redactie van De Krant. Uit de vele inzendingen, werden drie puzzelaars verrast met waardebonnen van het Winkelhart.

Zo puzzelde Elma Emmens uit Peize zich samen met Henk naar de hoofdprijs: een waardebon van liefst honderd euro. ‘Wat een leuke verrassing!’, riep Henk blij. ‘We zijn samen op een zondagmiddag op pad geweest. Daar beleefden we veel plezier aan, het was heel mooi bedacht. Dat we er nu ook nog een prijs mee winnen, is helemaal mooi.’

Jechien Speelman uit Roderwolde won de waardebon ter waarde van 75 euro. De bon ter waarde van 50 euro ging naar Jannie Prins uit Roden. Haar eigen schilderij hing in de winkel van Cruwijn en zelf deed ze dus ook fanatiek mee. ‘Vanaf nu ga ik iedere puzzel in de Krant invullen’, sprak ze enthousiast. ‘Bedankt!’