Leuke ideeën om de verveling tegen te gaan

Nederland zit ondertussen al bijna twee maanden in lockdown. Mocht je het Netflixen of videochatten inmiddels beu zijn, dan ben je misschien op zoek naar andere activiteiten. Wij hebben hieronder verschillende leuke ideeën verzameld waarmee je uren zoet bent.

Leer schaken

Het gigantische succes van de Netflix-serie The Queen’s Gambit heeft gezorgd voor een wereldwijde schaakkoorts. De populariteit van het spel schoot de hoogte in en schaakborden vlogen massaal de winkels uit. Misschien is nu het moment om je schaakbord van onder het stof te halen. Mocht je nog geen schaakbord in je bezit hebben, dan vind je er op sites als bol.com of Amazon tientallen voor minder dan €50.

Leren schaken gaat niet alleen de verveling tegen, je wordt er ook slimmer van. Een win-winsituatie dus. Je hersenen groeien namelijk in omvang omdat ze continu worden gebruikt om problemen op te lossen. Daarnaast bevordert schaken de concentratie en geeft het je ruimtelijk inzicht. Bovendien kan deze denksport het begin van dementie uitstellen.

Breng een bezoekje aan een virtueel casino

Als jij iemand bent die graag af en toe een gokje waagt, dan mis je waarschijnlijk een avondje uit in het casino. Maak je echter geen zorgen, want er bestaan namelijk tientallen virtuele casino’s die je van thuis uit kunt bezoeken. Bij deze casino’s vind je alle klassieke spellen zoals roulette, blackjack of poker. Ook gokkasten komen aan bod. Deze virtuele casino’s geven je bovendien de kans om deze spellen gratis uit te proberen. Dit doen ze door demoversies van de spellen aan te bieden of door spelers te trakteren op een bonus. Wil je meer weten over een online casino bonus, dan vind je hierover op het internet heel wat informatie.

Organiseer een virtuele spelletjesavond

Houd je van bordspellen? Dan mis je vast je wekelijkse spelletjesavond met je vrienden. Gelukkig bestaat er in coronatijden een alternatief. Verschillende sites en apps geven je namelijk de kans om een virtuele spelletjesavond organiseren.

Welke spellen kun je spelen? Kolonisten van Catan, Cluedo of Monopoly zijn maar enkele voorbeelden. Ook kaartspellen als Cards Against Humanity of UNO kunnen online worden gespeeld.

Ben je niet zo’n fan van bordspellen, dan bestaan er nog andere leuke spelletjes die je kunt spelen. Denk aan multiplayergames zoals FIFA, World of Warcraft of Call of Duty. Ook kun je online quizzen of tekenspelletjes spelen. Plezier gegarandeerd.

Start je eigen blog

Een andere leuke manier om de verveling tegen te gaan, is een blog starten. Hoe doe je dit? Ten eerste moet je het onderwerp van je blog bepalen. De mogelijkheden zijn haast eindeloos. Er bestaan reisblogs, lifestyleblogs, foodblogs, fitnessblogs, modeblogs, noem maar op. Eens je je onderwerp hebt gevonden, moet je een leuke blogtitel bedenken. Daarna is het tijd om je site op te zetten. Sites als WordPress of Wix geven je de mogelijkheid om dit helemaal gratis te doen. Binnen een mum van tijd is je blog klaar en kun je beginnen met schrijven.

Leer een nieuwe taal

Heb jij altijd al Spaans of Italiaans willen leren? Dan is nu het ideale moment om de handen uit de mouwen te steken. Met apps als Babbel of Duolingo kun je spelenderwijs snel een nieuwe taal leren. Er bestaan nog heel wat andere apps waarmee je een nieuwe taal kunt leren, zoals Memrise, Lingvist of Busuu. Al deze apps kunnen worden gedownload in de App Store of via Google Play. Met deze apps wordt tapas bestellen in Barcelona of Madrid een eitje.

Leer gitaar spelen

Nog een andere leuke activiteit: leer een instrument bespelen. Een gitaar koop je op bol.com al voor minder dan €100. Op Youtube vind je duizenden verschillende tutorials waarmee je gitaar kunt leren spelen. Ook in de App Store of via Google Play worden tientallen apps aangeboden zoals JamPlay, TrueFire en Guitar Tricks. Een instrument bespelen kent heel wat voordelen. Zo wordt je geheugen beter, kun je gemakkelijker talen leren en verlaagt het, net zoals schaken, je kans op dementie.