Leuke ontmoetingen tussen jong en oud in de Noorderkroon

RODEN – De afgelopen twee jaren kwamen de leerlingen van de Verwondering al bij de Noorderkroon met Palmpasen. Met hun mooi versierde stokken brachten zij mooie liedjes ten gehore in de grote zaal van de Noorderkroon. De bewoners genoten enorm van de kinderen, en andersom vonden de kinderen het ook erg leuk. Hierdoor ontstond het idee om vaker iets samen te doen met de leerlingen van de Verwondering en de bewoners van de Noorderkroon. Dit ook om jong en oud samen te brengen, beide partijen merken dat dit een zeer positieve combinatie is. Afgelopen dinsdag stond de eerste activiteit gepland, namelijk kennismaken. Hierdoor konden de leerlingen en de bewoners elkaar wat beter leren kennen en verhalen uitwisselen. De volgende keer, in december, wordt er geknutseld met kerststukjes.