Lezing Douwe Draaisma op de CazemierBoerderij

TOLBERT – Op zondag 26 februari om 14.30 uur geeft alom gekend historicus van de psychologie Douwe Draaisma een lezing over zijn boek ‘De man die zijn hoofd verloor’ op de CazemierBoerderij in Tolbert. Douwe Draaisma vertelt over de totstandkoming van zijn boek, hij geeft voorbeelden van wanen die mensen kunnen hebben en er is uiteraard ruimte om met hem in gesprek te gaan.

Psychiaters, neurologen en klinisch psychologen ontmoeten patiënten die de onmogelijkste dingen geloven. Dat ze van glas zijn. Dat ze in de hand van hun afgezette arm nog steeds een kopje geklemd houden. Dat ze twee jaar geleden zijn verdronken. Dat ze via het stopcontact worden afgeluisterd. De variatie is eindeloos – lijkt het. In werkelijkheid vormen wanen, fantoomervaringen en hallucinaties een mozaïek waarin patronen zijn te herkennen. Wat ze gemeen hebben is de wanhopige vindingrijkheid waarmee het zelf logica en samenhang probeert te bewaren. Met een groot empathisch vermogen beschrijft Douwe Draaisma in De man die zijn hoofd verloor uitzonderlijke mensen die gedreven worden door de meest absurde of tragische wanen en illusies.



Douwe Draaisma is auteur van een prachtig en veel gelezen oeuvre. Hij schreef onder andere De metaforenmachine, een geschiedenis van het geheugen, Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, over het autobiografische geheugen en De heimweefabriek, over geheugen, tijd en ouderdom. In binnen- en buitenland is zijn werk bekroond met literaire en wetenschappelijke prijzen, en zijn boeken zijn in meer dan twintig talen vertaald.

De lezing, een samenwerking tussen de CazemierBoerderij en Boekhandel Daan Nijman, start om 14.30 uur. Kaarten kosten 12,50 euro(inclusief koffie/thee) en zijn verkrijgbaar via de ticketshop op www.cazemierboerderij.nl. (Foto: Sake Elzinga)