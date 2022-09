Lezing in Veenhuizen over de grootste bankoverval aller tijden

VEENHUIZEN – Op zondag 18 september geeft auteur Frank Krake een lezing in de Koepelkerk in Veenhuizen over zijn boek De Grootste Bankoverval aller tijden. Hij vertelt over het bijzondere verhaal van de grootste bankoverval aller tijden die plaatsvond tijdens de bezetting. Aansluitend aan de lezing is het mogelijk om deel te nemen aan de gidswandeling door het Unesco Werelderfgoed Veenhuizen.

De lezing past in de reeks lezingen over de geschiedenis van Veenhuizen en haar gevangenissen en gaat over een groep verzetsvrienden die tijdens de oorlog de wapens opneemt. Ze deinzen nergens voor terug, plegen overvallen, blazen spoorlijnen op en bevrijden twee maten uit het Huis van Bewaring. Hun leider is Derk Smoes, een ondergedoken bankmedewerker die gezocht wordt door de nazi’s. Na de hete verzetszomer van 1944 krijgt hij een gouden tip. In de kluizen van twee banken in het oosten van het land ligt meer dan 200 miljoen gulden. Cash. Een plan wordt gesmeed.

De locatie voor de lezing is de Koepelkerk aan de Hoofdweg 112 in Veenhuizen, aanvangstijd is 14.00. Kaarten zijn te bestellen bij www.inveenhuizen.nl.