Lezing Ronald Giphart in Veenhuizen goed ontvangen

VEENHUIZEN – Afgelopen week kwam de bekende auteur Ronald Giphart naar bierbrouwerij Maallust in Veenhuizen. Onlangs kwam zijn nieuwste boek ‘Alle Tijd’ uit, waarin een groep vrienden samen een bierbrouwerij opzetten. Vandaar dat Noordenveldleest.nl hem uitnodigde om over zijn boek te komen vertellen en dat te combineren met een hapje en een biertje.

Tijdens de pauze en na de lezing was er een kleine bierproeverij van Maallust. De presentatie van Giphart werd goed ontvangen. De complimenten gingen dan ook naar Noordenveldleest.nl die dit samen met de bibliotheken van Noordenveld en boekhandel Daan Nijman hebben opgezet.