LGN: ‘Kom op 4 september praten over bouwplan Peize-Zuid’

NOORDENVELD – Lijst Groen Noordenveld krijgt van inwoners geregeld vragen over plannen van de gemeente. Via de gemeenteraad wordt LGN daarover geïnformeerd en LGN deelt die informatie graag met de inwoners en organisaties in onze dorpen. Minstens zo belangrijk is dat LGN vanuit de samenleving hoort wat men ervan vindt. Dat geldt ook voor nieuwbouw in Peize. In de komende maanden verwachten burgemeester en wethouders een raadsdiscussie over het onderzoek naar bouwmogelijkheden in Peize-Zuid. Dat blijkt uit een raadsbrief van 13 juni 2019, op internet te vinden via:

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Noordenveld&id=8f4d5cbb-4fdb-4be8-ab09-aa428cc792ed

Om goed voorbereid te zijn op deze discussie vergadert LGN op

woensdag 4 september a.s. vanaf 20:00 uur in het dorpshuis in Peize aan de Esweg 2.

Iedereen met vragen, ideeën en suggesties voor woningbouw in Peize is daar welkom vanaf 20:00 uur. Daarnaast kunnen mensen natuurlijk per e-mail reageren (w.venekamp@outlook.com) of per post naar H. Scheepstrastraat 15, 9301 HJ Roden.