Lianne Polling uit Roden brengt prentenboek Regenboogkind uit.

Vrolijk boekje met een boodschap: ‘Het mooiste wat je kunt worden is jezelf’.

RODEN – Als De Krant voor Kleintje Cultuur op bezoek gaat bij CBS De Hoeksteen in Roden is er een bijzonder setting. Niet De Krant mag juf Lianne Polling interviewen. Er is hulp en wel van Mirte Kats en Mirthe van Beijeren Bergen en Henegouwen. Beiden 11 jaar oud en leerlingen uit groep 8. Juf Lianne geeft les aan groep 5. Zij heeft een prentenboek geschreven met de titel Regenboogkind.

‘Ik heb altijd al veel van schrijven gehouden,’ zegt Lianne Polling. Ík vind dat gewoon leuk om te doen. Of het nu een verhaal is, een persbericht of een protocol. Ook heb ik wel eens meegedaan aan een schrijfwedstrijd. Ik schrijf een paar keer per week en zeker na een goede wandeling heb ik weer voldoende inspiratie voor een vervolg. Het idee voor een prentenboek kwam tijdens de Lockdowns van de afgelopen twee jaar opzetten. Ik zie om me heen jonge kinderen die de wereld willen ontdekken en zoekende zijn hoe dat moet. Ik zie dat ook bij mijn eigen kinderen Jayden en Danyan. In het boekje heb ik het getal zeven verwerkt als een getal dat telkens terugkomt. Zo heeft de regenboog zeven kleuren en is er een ontwikkeling te zien in elke zeven jaar van je leven. Elke kleur kent een eigen verhaaltje van enkele regels. Wat kan ik de kinderen meegeven, was steeds een gedachte die ik in de uitwerking naar voren wilde brengen.’

Naast een boekje met verhaaltjes over de regenboogkleuren, moest het ook vooral een vrolijk en kleurrijk boekje worden. Met illustraties van Annemieke Waninge is dat bijzonder goed gelukt. Elke bladzijde past bij een kleur van de regenboog en het verhaal. De beide mede-interviewers kunnen hier over meepraten. ‘Vooral de plaatjes in het paars met de Eenhoorn zijn leuk en uitbundig. Dat loopt allemaal mooi in elkaar over en klopt de tekst bij de tekening.’

Het boek het Regenboogkind gaat over een jongetje die zoekt wie hij zelf is. Elk levensjaar komt er een kleur bij. Als hij zeven jaar is heeft hij alle kleuren van de regenboog gezien. Dan vraagt hij zich af, is dit het nu? Hij doet zijn ogen dicht en ziet de tekst ‘Je bent mooi zoals je bent, je bent GOUD waard’. Het jongetje is zo getekend dat je alleen zijn rug ziet. ‘Daarmee kan iedereen dit jongetje zijn,’ zegt Lianne Polling. ‘Het gaat om kinderen die op ontdekkingstocht gaan en de wereld willen verkennen. Zij laten zich verwonderen. Het zegt ook dat ieder kind anders mag zijn. Kleuren staan voor het geven van een basis aan je toekomstig leven.’

Het boekje is interactief. Dat wil zeggen dat je soms iets kan doen bij een verhaaltje of een tekening. Lianne Polling: ‘Paars bijvoorbeeld staat voor creativiteit en dan mag je je naam in de lucht schrijven. Blauw is relaxed, groen is liefde en oranje staat in boekje voor delen. Ik vind het een vrolijk boekje met een mooie boodschap: ‘Het mooiste wat je kunt worden is jezelf’.

Het boekje Regenboogkind is geschreven voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar en o.a. te bestellen bij de boekhandel in het dorp.