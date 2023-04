Liedjesvoorstelling in Kerk van Peize

PEIZE – Op zaterdag 22 april kun je in de kerk van Peize kijken naar ‘Als je wil’, een Nederlandstalige liedjesvoorstelling van Minka Zaal en Bart Westerveen – veelzijdige liedjes met beeldende teksten, verlevendigd door cello en piano. Als je wil heeft een rode draad, maar de twaalf liedjes hebben elk ook hun eigen verhaal. De voorstelling vindt zowel om 19:00 als om 20:30 plaats. Tickets zijn te krijgen via www.ticketfestival/alsjewil.

De voorstelling bestaat uit liedjes van Bart, Minka en gezamenlijke liedjes. Bart maakte al jaren liedjes, kwam in Peize wonen en ging zangles volgen bij Minka. Die kwam met ideeën en aanvullingen op zijn liedjes en besloot ook haar eigen liedjesschrijven weer op te pakken. Al gauw bleken ze een bijzondere artistieke klik te hebben. Een FaceBook post van een eerste mini-optreden leidde tot meer aanvragen – en daaruit is deze voorstelling geboren.

In het maken van de voorstelling zijn ze intuïtief te werk gegaan: wat voelt goed, wat klopt. Het verstand hoeft niet alles te begrijpen, maar het moet wel te voelen zijn. De voorstelling heeft daardoor bijna als vanzelf een rode draad gekregen. Het aandeel van pianist Vincent Grit en cellist Annette Scholten in de voorstelling is groot – beide hebben er in record tempo nieuwe lagen en diepte aan gegeven.

Uniek ‘decor’

Voor de voorstelling vroegen ze kunstenares Bregtje Wolters om een eigen visuele interpretatie van de liedjes te maken voor bij het optreden. Ze was vrij in haar opdracht: het is geen decor geworden, maar een spel van schaduw en licht met een eigen rafelige beeldtaal die de liedjes aanvult. Naast het optreden in de kerk staan er meerdere voorstellingen in de planning, waaronder op Waddenzeilboot de St5 in juni en in theater de Winsinghhof in Roden in het najaar. Het project wordt gesteund door project gesteund wordt door MCP en gemeente Noordenveld.

Kerk van Peize 22 april, 19:00 en 20:30. Tickets 13,50 kindertickets 5 euro. Wie meer wil weten kan een mail sturen naar minkazaal@hotmail.com 06-43110011.