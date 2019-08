Liefair kan voor de achtste maal rekenen op duizenden bezoekers

In the sportlight – Liefair

LIEVEREN – Het staat bij menig Noordenvelder al rood omcirkelt in de agenda. De achtste editie van de Liefair. Vanaf de eerste keer bleek de fair in Lieveren een succes met duizenden bezoekers. Bij goed weer verwacht men zelfs de grens van 10.000 bezoekers weer te verbreken. Hoog tijd om een gesprek aan te knopen met vier van de tien organisatoren van de succesvolle Liefair.

Bart Elderhorst, Lambèrt Sanneman, Harrie Meek en Jan de Vries zijn allen al jaren verbonden aan de Liefair. ‘Vanaf het begin, al acht jaar dus’, zegt Bart. ‘Voorheen organiseerden we twee keer een braderie en rommelmarkt. Daarna zijn we op zoek gegaan naar standhouders die op een fair tot hun recht zouden komen. Zo is de Liefair ontstaan. Eerst nog op een zaterdag’, herinnert Bart zich.

Omdat men op zaterdag doorgaans wat anders te doen heeft, koos de organisatie voor verplaatsing naar de zondag. ‘Tussen 11:00 en 17:00 uur vindt dat plaats, met rond 13:00 uur topdrukte. We bieden, naast een goede fair, een hoop vertier. We hebben 130 stands en een hoop gezelligheid. Ook hebben we foodtrucks. Van alles wat dus’, vertelt Lambèrt.

‘Het publiek komt hier graag’, vult Bart aan. ‘Dat geldt ook voor de standhouders. We hebben goed contact met ze. Dat doe je door ze goed te informeren en ze goed te ontvangen. Het is een samenspel tussen de organisatie en de standhouders. Inmiddels hebben we een flinke wachtlijst voor standhouders die ook hebben aangegeven naar Lieveren te willen komen.’

’s Ochtends begint de organisatie met het uitdelen van koffie aan de standhouders. ‘Daar scoren we bij hun direct punten mee’, vertelt Jan. Over de indeling van de fair wordt uitvoerig nagedacht. Zo is er een groot draaiboek, waarin alles wordt meegenomen. Eén van kenmerken van de Liefair? ‘Je loopt hier rond’, zegt Lambèrt. ‘Er zijn geen losse eindjes en dat is goed voor een fair.’

Het is voor de organisatie zaak om een goede combinatie te maken tijdens de Liefair. ‘We willen de allure van een fair, maar willen ook laagdrempelig zijn. Dat doen we door geen entree te heffen. Je betaalt alleen twee euro voor parkeren’, vertelt Harrie. ‘We weten inmiddels hoe we deze fair moeten organiseren. Maar we proberen ook ieder jaar nog vernieuwend te zijn. Dit jaar hebben we voor de tweede keer de bloemenfair. Dat beviel de vorige keer uitstekend.’

Ook leuk: de woonwagens zijn terug. ‘Er zal een zigeunerkamp worden ingericht’, vertelt Lambèrt. ‘Dat deden we een aantal jaar geleden ook en werd goed ontvangen. Het is als organisatie belangrijk om om je heen te kijken. Je moet creatief zijn. De organisatie doen we met z’n tienen, de Club van 10 noemen we onszelf. We vullen elkaar goed aan.’

Op de Liefair komen veel mensen uit de buurt af. ‘We zien veel Rodenaren, Peizenaren en Norgers bijvoorbeeld. Hen vragen we om – als dat kan – op fiets te komen. Er zijn ruime fietsenstallingen, dus daar hoeven ze zich geen zorgen om te maken’, zegt Lambèrt.

Uiteraard is er weer een horecaveld en ook zal er een accordeonfestival plaatsvinden op het terras van Café Het Hart van Lieveren. De sfeer valt volgens de organisatie te vergelijken met Kleintje Rodermarkt. Het is een jaarlijks uitstapje voor velen. Maar ook de inwoners van Lieveren dragen de fair. Zo is er de avond voorafgaand aan de Liefair een barbecue, waar meestal zo’n honderd man op af komen. ‘Dit dorp leent zich echt voor een fair’, meent Lambèrt. ‘Hier kan men komende zondag nagenieten van de vakantie.’

Stiekem kijkt de organisatie al ver vooruit. Want over twee jaar vindt er een jubileumeditie plaats. ‘De tiende keer wordt écht een spektakel. We hebben al iets groots in gedachten. Wat dat is, kan ik natuurlijk nog niet zeggen. Maar het gaat echt fantastisch worden.’

Wat: Liefair

Wanneer: zondag 25 augustus

Hoe laat: 11:00-17:00 uur