Liefdesmonoloog voor Alex

RODEN – Je maakt wat mee als wethouder. Afgelopen donderdag liet Alex Wekema zich een liefdesmonoloog ten gehore brengen. Aan het trouwbankje in de raadszaal droeg acteur Mads Wittermans ‘Misschienasappel’ voor, een liefdesmonoloog van Theater de Winsinghhof aan haar geliefde publiek. ‘Mag ik weten hoe ver ik van je af sta? Dan meet ik hoe dichtbij ik komen kan’, begon Witterman zijn monoloog die geschreven is door Marija Katic van het Roder theater. De vonk sloeg over tussen de wethouder van cultuur en de theatermaker. Wekema was onder de indruk van wat woorden kunnen doen, ze komen binnen en raken de essentie: de onzekere tijd waarin we leven. Misschien, Misschienasappel, een vrucht die niet weet wat ze is.