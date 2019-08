LIEVEREN – Eigenlijk mag het geen verrassing heten dat Lieveren weer bomvol stond. De Liefair is sinds de eerste editie een succes gebleken. Ook dit jaar was dat weer het geval. Ondanks (of dankzij?) het warme weer, wisten velen de fair in Lieveren weer te vinden. Toen om vijf uur de fair afgelopen was en de organisatie zich moe maar voldaan aan een biertje waagden, kon er weer geconcludeerd worden dat de Liefair zeer geslaagd was.