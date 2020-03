Lijst met afgelastingen groeit

REGIO – Het coronavirus legt het sociale leven in Nederland zo goed als plat. De Krant houdt de ontwikkeling rondom de gevolgen van het coronavirus nauwlettend in de gaten. Hieronder een lijst met afgelastingen, zoals bij ons bekend is. Heeft u aanvullingen? Laat het ons weten via dekrant@media-totaal.nl of laat een bericht achter in de comments op Facebook.

Alle sportevenementen (waaronder Leekster Lenteloop en GOMOS-Roden)

Repetities en voorjaarsconcert Muzkiekvereniging Oranje (4 april)

Voorlezen in het Drents op basisscholen in kader Streektaolmaond

Bijeenkomst Business Friends van Theater de Winsinghhof

Opening kunstgras en vrijwilligersbijeenkomst VV Roden

Filmweekend Veenhuizen (uitgesteld)

Uitvoeringen rederijkerskamer Ons Genoegen

Optreden Alex Vissering in CazemierBoerderij Tolbert

Lezing Pauline Broekema in Nietap

Murphy’s Quiz Night in Norg

Robin Tinge in De Winsinghhof