Lijst met keten en hotspots om samenscholing tegen te gaan

Politie houdt afstand en is zichtbaar

NOORDENVELD – Ook ten tijde van het coronavirus is de politie je beste vriend. De wijkagenten in de gemeente Noordenveld zijn zichtbaarder dan anders en proberen mensen zoveel mogelijk op de regels van het kabinet te wijzen. En dat gaat goed, zo laat Harry Prak weten. De wijkagent in Roden en Nieuw-Roden ziet dat men de regels prima naleeft, maar beseft zich ook dat controle en handhaving belangrijk blijft. Zeker met het mooie weer op komst.

De coronacrisis heeft behoorlijk wat consequenties voor de politie, aldus Prak. ‘Waar we anders met een man of zeven op het kantoor in Roden zijn, zitten we er nu met hooguit twee à drie personen. We proberen zoveel mogelijk thuis te werken.’ Dat thuiswerken lukt aardig, meent Prak. ‘We kunnen op afstand veel doen en hebben via een beveiligd systeem goed contact met elkaar. Natuurlijk is het anders. Zo is er geen gezamenlijke briefing en is het contact summier. En we kunnen niet thuis printen, dat kan alleen op het bureau.’

Samenscholing

Desondanks lukt het de agenten goed om thuis te werken. ‘Je ziet dat veel collega’s zaken oppakken waar ze daarvoor nog geen tijd voor hadden. We komen daar nu weer aan toe. Op die manier blijf je bezig.’ Over het algemeen is het nu rustiger dan aan het begin van de coronacrisis. ‘De misdaad is sowieso rustiger, maar je ziet een toename in het aantal huiselijke problemen.’ Verder komen er volgens Prak ook veel meldingen over samenscholing binnen. ‘We hebben nog geen boetes hoeven uitschrijven’, zegt Prak. ‘Dat komt vooral omdat men na een waarschuwing zich wel bewust zijn van het feit dat ze op moeten passen. De mensen die wij waarschuwen, zijn er vaak niet alert op. Als wij ze vervolgens waarschuwen, luisteren ze zeker.’

Vorige week zondag had Prak een zogeheten ‘Coronadienst’. ‘Zo noemen wij dat tegenwoordig.’ Aanvankelijk was er op die bewuste 5 april niks aan de hand. ‘Tot dat de brand bij het Mensingebos ontstond. We zagen toen veel ramptoerisme op gang komen en schakelden zelf nog een motorrijder in, die mensen gebood weg te gaan uit het bos. Mensen die toch tezamen kwamen en de brand wilden bekijken, hebben we gevraagd naar huis te gaan. Daar werd goed gehoor aan gegeven.’

Nu het weer steeds beter lijkt te worden, bestaat er een gerede kans dat mensen tóch weer samen willen komen op openbare plekken. ‘Je moet niet uitsluiten dat mensen dan weer geneigd zijn samen te komen’, denkt Prak. ‘En dus moet je ook niet uitsluiten dat er boetes zullen worden uitgedeeld. Een ommetje maken kan best, maar afstand houden blijft belangrijk. Om een coronagolf te voorkomen, moeten we de regels blijven opvolgen.’

Extra surveillance

Om te blijven handhaven, wordt er extra surveilleert. ‘Agenten zitten nu in hun eentje in een auto. Dat heeft twee voordelen’, aldus Prak. ‘Allereerst ben je meer zichtbaar, omdat je in plaats van met één met twee auto’s op pad bent. Daarnaast kun je onderling afstand bewaren.’

Tijdens de diensten die men bij de politie draait, is het zaak om zichtbaar te zijn. Zo is Prak zelf veelal met de mountainbike op pad. ‘Omdat mensen nu thuis zijn, heb je vrij snel contact. Je maakt sneller even een praatje en ik denk dat dat ook belangrijk is in deze tijd.’ Ondertussen kijkt de politie naar mogelijke plekken waar mensen samen zouden kunnen komen. ‘We houden ijssalons bijvoorbeeld in de gaten. Prima dat men een ijsje koopt, maar ook daarbij moet afstand gehouden worden. Over het algemeen gaat dat goed, maar we zien soms dat er te weinig afstand wordt gehouden. Dan grijpen we in.’

Hotspots

Verder heeft de politie een lijst met keten en andere ‘hotspots’ opgesteld. ‘Die houden wij zeker in deze tijd meer in de gaten’, stelt Prak. ‘Het is belangrijk om daar meer controle op te houden. Ik sluit zeker niet uit dat jongeren toch samenkomen in een keet of in een schuur. Je kunt het niet allemaal tegenhouden, maar we hebben zeker plekken op de korrel.’ ’s Weekends is er dan ook extra surveillance, waarbij er al gauw even een blik wordt geworpen op dergelijke plekken. ‘We willen gewoon niet dat men samenkomt.’

De in Roden woonachtige politieagent wil tot slot eenieder een compliment maken. ‘We merken dat men heel bewust bezig is met het voorkomen van verspreiding. Fietsers en wandelaars houden zich over het algemeen goed aan de regels. Wanneer we mensen die het even lijken te vergeten hierop wijzen, dan is men eigenlijk altijd heel zelfbewust. “O ja, je hebt gelijk”, hoor je dan. Als we met elkaar zo bewust mogelijk bezig blijven, gaat het de goede kant op.’