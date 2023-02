Line-up Flinke Pink Festival 2023 is bekend

LEEK – De volledige line-up van de 3 avonden Flinke Pink 2023 is bekend! Meer dan 20 deejay’s waaronder een aantal landelijke bekende namen betreedt het immense podium dat tijdens het Pinksterweekend verrijst op het Evenemententerrein t.o. de Rabobank in Leek.

De eerste avond (vrijdag 26 mei) staat in het teken van de dancemuziek van 1990 tot 2010 met optredens van het “The 90’s & 00’s Are Back DJ Team” en deejay Mark Nauta. Op de zaterdagavond staan de “harder styles” geprogrammeerd met o.a. Sickmode, Outsiders en Keltek en de zondagavond is het de beurt aan “hits, house, eclectic & party” met o.a. Yung Felix, Freddy Moreira en Johnny 500.

Ook dit jaar is er weer een weekendticket waarmee de bezoekers alle avonden onbeperkt toegang hebben maar ook zijn er, nieuw dit jaar, dagtickets die éénmalig toegang geven tot het festival op een vooraf gekozen avond. Het volledige programma van alle avonden is te vinden op www.flinkepink.nl, daar is inmiddels ook de kaartverkoop gestart.

Op maandagmiddag is Flinke Pink zoals gebruikelijk gratis toegankelijk, het programma op 2e Pinksterdag krijgt dit jaar een nieuwe invulling met een hoog “meezing” gehalte, de artiesten worden later bekend gemaakt.