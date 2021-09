Lintje voor Jaap Koster

PEIZE – Maar liefst vijftig jaar is hij al actief als vrijwilliger bij tennisvereniging TV Peize, en daarom werd Jaap Koster in het zonnetje gezet. Vanwege zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij de club ontving hij afgelopen zaterdag een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Klaas Smid.

Jaren geleden begon Koster als lid van de Onderhoudscommissie en tegenwoordig is hij groundsman, baancommissaris en websitebeheerder bij de club. Hij is verantwoordelijk voor het toezicht op het tennispark, de banen en de gebruikers, het baanreglement en de baanindeling tijdens competitiedagen. Ook verzorgt hij de digitale nieuwsbrief van de tennisvereniging. De waardering voor al deze activiteiten is groot, vandaar dat Koster nu een lintje verdient.